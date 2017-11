Arıkan Yılmaz Dim dualarla anıldı

ANMA törenine Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, AGC Başkan Yardımcısı Rıza Yanık, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, öğrenciler, Dim Medya A.Ş. çalışanları, aile üyeleri ve meslektaşları katıldı.

'YERİNİN DOLDURULMASI ÇOK ZOR'

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, merhum Dim'in mezarına çiçek ektiler. Ardından Dim'in kabri başında Kuran ve dualar okunmasının ardından Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hitaben bir konuşma yapan Mehmet Ali Dim, merhum babasını şu sözlerle anlattı:

"Merhum babam, Alanya'nın öğretmeni ve abisiydi. Alanya medyasının bugünkü haline gelmesinin çekirdeğini oluşturan Yeni Alanya’nın kurucusuydu. 50 yıl önce Yeni Alanya’yı kurduğu zaman Alanya küçük bir kasabaydı. 10 bin nüfusu bile olmayan küçük bir kasaba. Bu kasabada bir gazete kurarak Alanya’ya hizmet etmeyi amaçlamış biriydi. Ancak aynı zamanda da eğitime gönül vermiş bir insandı. Gazetecilikle eğitimciliği, öğretmenliği bir arada yürüttü. Alanya Nezihe Soydan Ticaret Lisesi’nin de kurucu müdürüdür. Ticaret eğitimine yani ortaokuldan sonra meslek edinmeye dönük eğitime çok önem veren bir insandı. Çünkü üniversiteler kısıtlı sayıdaydı. Herkes üniversiteye gidemiyordu. Liseden mezun olan öğrencilerin de iş bulmaları gerektiğini, bu açıdan mesleki eğitimin çok önemli olduğunu söylerdi. Ne mutlu ki, ölümünden önce bize vasiyet ettiği okulu yapmak, ailesi olarak bizlere nasip oldu. Biz okulu yaptığımızda başlangıçta düz bir liseydi. Ancak sonradan hem değerli milli eğitim müdürümüzün, o dönemde görevli kaymakamımızın ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevlilerin inisiyatifi ve bizim de ricamızla bu lise meslek eğitimine dönüştürüldü. Böylece Arıkan Yılmaz Dim’in de misyonuna uygun hale geldi. Bu bizim için de bir kıvanç kaynağı oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz her yıl onu anıyoruz. Bu sene 12. vefat yıldönümü. Tam 12 yıl önce bugün, bu saatlerde kaybetmiştik.

'ŞU ANDA SİZLERİ GÖRSEYDİ'

Şu anda sizleri görseydi, eminim sizlerle oturur, birkaç saat sohbet ederdi. Çünkü çok hoş sohbet bir insandı. Her kesimden, her yaştan insanla çok rahat iletişim kurabilirdi. Herkese mutlaka bir söyleyeceği olurdu. Çok entelektüel birikimi olan bir insandı. Benim de hem babam, hem de arkadaşımdı. Gerçekten O'nu çok özlüyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. O'nun yerinin doldurulması gerçekten çok zor. İnşallah biz O'nu ömrümüz yettiğince anmaya devam edeceğiz. Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ki, O'nun anısını öğrenciler ve öğretmenler olarak yad ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum."