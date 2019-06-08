Arda Turan ile ilgili bomba iddia: Galatasaray'a dönmek istiyor

32 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan, kariyerinde düşüşe geçerken takımı Barcelona ise onu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Barcelona, Arda Turan'ı bir an önce satmak istiyor ancak bunun imkansız olduğunu düşünüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 25 MAÇTA 2 GOL ATTI

Haberin devamında ise Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istediği vurgulanıyor. Arda Turan, Medipol Başakşehir ile geçirdiği 1,5 sezonda toplamda ligde 25 maçta forma giyerken, bu maçlarda 2 gol ve 3 asist yaptı.