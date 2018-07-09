Arda'dan geriye bu görüntüler kaldı

Çorlu'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor. Tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı.

Arda'dan geriye bu görüntüler kaldı
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TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kaza ölenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de kaza ölenler arasında yer alıyor. Dün sosyal medyada yapılan kayıp çağrılarının ardından baba ile küçük oğlunun öldüğü tespit edildi. Oğuz Arda Sel'in trende çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. 

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 14:34
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