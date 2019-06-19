Araştırma şirketinden, AK Parti'ye "anket" yanıtı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya cevap verdi. Kulat, "Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" diye konuştu. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın iddialarına yanıt verdi.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİYE YAKIN YA DA UZAK DEĞİLİZ"

Kulat, "Biz MAK Danışmanlık olarak hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak değiliz. Basın süreç içerisinde herhangi bir firmayı kendilerine göre konumlandırıyor. Biz ticari bir firmayız. Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Bunun karşılığında da doğal olarak ücret alırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

"SONUÇ BİZİM VERİLERİMİZE YAKIN ÇIKACAK"

Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu Yıldırım ortak yayınının ardından yaptıkları araştırma ile ilgili olarak, "Biz sonucun tarafı değiliz. Bu araştırmanın hata payıyla ortaya çıkan sonuç da belli. Son bir haftada yayınlanan anketlerin 10'da 9'unun sonuçları da bizim verdiğimiz verilere yakın çıkacak" dedi. "12 SAATTE BÖYLE BİR ANKET YAPILAMAZ" İDDİASINA YANIT MAK Danışmanlık Başkanı Kulat "12 saatte böyle bir anket yapılamaz" iddialarıyla ilgili "Biz bu araştırmayı çağrı merkezlerine yaptırdık. Onlardan gelen rapor üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Araştırmanın kimliğinde, araştırmayı hangi metodla yaptığımız gibi bilgiler de mevcut" dedi. Asla sonucu ısmarlama bir anket yapmayacaklarını söyleyen MAK Danışmanlık Başkanı Kulat, "İstenilen sonucu çıkarsak, bizim anketimizle seçim mi değişecek?" dedi.

NE OLMUŞTU?

MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişi ile yaptırılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için kamuoyu araştırması yaptı. Telefon görüşmeleri aracılığı ile yapılan araştırmada Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayını soruldu. MAK'ın anketinde İmamoğlu'nun yayında daha başarılı olduğu ifade edilmişti.

HAMZA DAĞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Araştırma alanında az çok bilgiye sahip olan herkesin de bileceği gibi 12 saatten kısa bir süre içerisinde CATI yöntemi ile 33 bin kişilik bir araştırma yapılabilmesi mümkün değildir." şeklinde bir açıklama yapmıştı.