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Arap turistlerin karda safari izdihamı

Kızgın kumlardan eksi 7 derecede karlara... Arap turistler saati 200 liradan 1 saatlik safari turu için kuyruk oluşturdu

Arap turistlerin karda safari izdihamı

Kızgın kumlardan eksi 7 derecede karlara... Arap turistler saati 200 liradan 1 saatlik safari turu için kuyruk oluşturdu

29 Aralık 2017 Cuma 10:05
Arap turistlerin karda safari izdihamı
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KIŞ turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu. Çoğu Arap yarımadasındaki ülkelerden gelen turistlerin oluşturduğu kalabalık, 40 derecenin üzerindeki çöl ikliminden eksi 7 derece soğuk Uludağ'da adeta buz tuttu. 
   Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, eskort eşliğinde 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak, 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor. Çobankaya’da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor. Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu. Hayran kaldıkları Uludağ’ı çok sevdiklerini ifade eden Araplar, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kar motoruyla 1 saatlik safari turunun 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun.
Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakat biz burada onlara her konuda yardımcı oluyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ArapTuristUludağ
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