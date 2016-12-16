Aranan Kaymakam gözaltına alındı

FETULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, İzmir'in Beydağ ilçesi eski kaymakamı Emin Şimşek, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Beydağ Kaymakamı Şimşek'in (29), Tavşanlı'ya bağlı Yeni Mahalle'de kayınpederinin evinde saklandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.