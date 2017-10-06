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Aracın motoruna uyuşturucu ve hassas terazi saklamışlar

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi polisten kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan araçta bulunan zanlılar gözaltına aldı

Aracın motoruna uyuşturucu ve hassas terazi saklamışlar

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi polisten kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan araçta bulunan zanlılar gözaltına aldı

06 Ekim 2017 Cuma 08:20
Aracın motoruna uyuşturucu ve hassas terazi saklamışlar
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ZANLILARA ait araçta arama yapan polis ekipleri, aracın motorunda uyuşturucu madde metanfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir araç kısa süreli takibin ardından durduruldu. Ekipler şüphelendikleri 17 FH 860 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan araç Ankarayolu Caddesi üzerinde ters şeritten kaçmaya çalışırken kısa sürede durduruldu. Durdurulan araçta bulunan 3 şüpheli araçtan indirilerek gözaltına alındı. T.N., Ö.Y. ve Ö.B. ile araçta arama yapan ekipler bir adet av tüfeği, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda kurşun ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ile alüminyum folyo ele geçirdi.
Araçta detaylı arama yapan ekipler motor kısmını açtıklarında ise o bölüme saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ekipler ele geçirdikleri malzemeleri ve daha önceden çok sayıda sabıkası bulunan 3 zanlıyı, Ertuğrul Polis Merkezi’ne götürdü. Polis merkezinde ifadesi alınacak olan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edilecek. 

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BursaUyuşturucuUyuşturucu TicaretiHassas Terazi
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