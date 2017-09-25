Aracın camından sarkanlar kazaya davetiye çıkardı

ÖNCEKİ gün çekilen görüntüde yolda ilerleyen bir otomobilin camlarından geçirilip her iki yana da birer metreden fazla sarkıtılan ağaç dalı ile boru, araç sürücüsünün tedbirsizliğini gözler önüne serdi. Arkadaki araçtan kazaya davetiye çıkaran o otomobili görüntüleyen bir vatandaş ise "Bu arabayı sollamak mümkün değil" serzenişinde bulundu.

Otomobil tehlikeli yolculuğuna devam etti.