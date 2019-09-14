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Aracın camına sıkışıp öldü

Belarus’ta 21 yaşındaki anne Yulia Sharkom arabanın camına sıkışıp hayatını kaybetti

GÜNDEM 14.09.2019, 10:23 14.09.2019, 10:31
Aracın camına sıkışıp öldü
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BELARUS'TA 21 yaşındaki anne Yulia Sharkom, yarı açık otomobil camından 2 yaşındaki kızını almaya çalışırken, bebeğin cam açma-kapama düğmesine basmasıyla boynu sıkıştı.
Olayın ardından otomobile doğru gelen Sharkom’un eşi, o gün 21’inci yaş günü olan anneyi bilinci kapalı olarak buldu. Talihsiz kadın hastanede geçirdiği 8 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

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