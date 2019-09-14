Aracın camına sıkışıp öldü

BELARUS'TA 21 yaşındaki anne Yulia Sharkom, yarı açık otomobil camından 2 yaşındaki kızını almaya çalışırken, bebeğin cam açma-kapama düğmesine basmasıyla boynu sıkıştı.

Olayın ardından otomobile doğru gelen Sharkom’un eşi, o gün 21’inci yaş günü olan anneyi bilinci kapalı olarak buldu. Talihsiz kadın hastanede geçirdiği 8 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.