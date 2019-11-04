banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Aracı kaskolu olanlar dikkat! Mahkemeden emsal karar: Faiziyle ödenecek

Sigorta şirketi kazada perte çıkan 520 bin lira değerindeki Porsche otomobil için 390 bin lira ödeme yaptı. Mahkeme, değerinin altında ödeme yapılan araç sahibine 130 bin liralık farkın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

GÜNDEM 04.11.2019, 12:32
Aracı kaskolu olanlar dikkat! Mahkemeden emsal karar: Faiziyle ödenecek
banner404

TÜKETİCİ mahkemesi, kazada perte çıkan Porsche otomobili için değerinin altında ödeme yapan sigorta şirketinin araç sahibine faiziyle birlikte ödeme yapmasına karar verdi.Ankara'da Ö.D. isimli sürücünün kullandığı araç, 8 Kasım 2017 tarihinde Etimesgut'ta, Ş.E.'ye ait Porsche marka araca çarptı. Meydana gelen kazada lüks araç perte çıktı. Kaza sonrası onarımı mümkün olmayan araç için kasko şirketi, Ş.E.'ye araç bedeli olarak 390 bin lira ödedi ve dava açılmayacağına ilişkin "ibraname" aldı. Ş.E. ise, kasko şirketinin aracının gerçek bedelinin altında ödeme yaptığını iddia ederek avukatı Serdar Ülkü aracılığıyla 12 Nisan 2018'de Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

RAPORDA 130 BİN LİRA DAHA ÖDENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YER VERİLDİ

Mahkemenin dosyaya ilişkin görevlendirdiği bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, 2012 model aracın hasar tarihindeki ikinci el emsal piyasa değerinin 520 bin lira olduğu belirtildi. Raporda, davalı sigorta şirketinin davacı sigortalısının aracındaki hasar miktarı için yapmış olduğu 390 bin liralık ödemeye ek olarak 130 bin lira daha tazminat ödemesinin uygun olduğuna yer verildi.

FAİZİYLE BİRLİKTE 130 BİN LİRA DAHA ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkemede, 15 Ekim 2019 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yer alan "yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir" hükmü gereğince, söz konusu ibranameyi iptal etti. Mahkeme, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Porsche sahibine 130 bin lira daha ödeme yapılmasına hükmetti.

#sigorta şirketi #kaza #Porsche #mahkeme
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:18
Öğle 12:46
İkindi 15:39
Akşam 18:04
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545