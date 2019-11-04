Aracı kaskolu olanlar dikkat! Mahkemeden emsal karar: Faiziyle ödenecek
Sigorta şirketi kazada perte çıkan 520 bin lira değerindeki Porsche otomobil için 390 bin lira ödeme yaptı. Mahkeme, değerinin altında ödeme yapılan araç sahibine 130 bin liralık farkın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.
TÜKETİCİ mahkemesi, kazada perte çıkan Porsche otomobili için değerinin altında ödeme yapan sigorta şirketinin araç sahibine faiziyle birlikte ödeme yapmasına karar verdi.Ankara'da Ö.D. isimli sürücünün kullandığı araç, 8 Kasım 2017 tarihinde Etimesgut'ta, Ş.E.'ye ait Porsche marka araca çarptı. Meydana gelen kazada lüks araç perte çıktı. Kaza sonrası onarımı mümkün olmayan araç için kasko şirketi, Ş.E.'ye araç bedeli olarak 390 bin lira ödedi ve dava açılmayacağına ilişkin "ibraname" aldı. Ş.E. ise, kasko şirketinin aracının gerçek bedelinin altında ödeme yaptığını iddia ederek avukatı Serdar Ülkü aracılığıyla 12 Nisan 2018'de Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
RAPORDA 130 BİN LİRA DAHA ÖDENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YER VERİLDİ
Mahkemenin dosyaya ilişkin görevlendirdiği bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, 2012 model aracın hasar tarihindeki ikinci el emsal piyasa değerinin 520 bin lira olduğu belirtildi. Raporda, davalı sigorta şirketinin davacı sigortalısının aracındaki hasar miktarı için yapmış olduğu 390 bin liralık ödemeye ek olarak 130 bin lira daha tazminat ödemesinin uygun olduğuna yer verildi.
FAİZİYLE BİRLİKTE 130 BİN LİRA DAHA ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkemede, 15 Ekim 2019 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yer alan "yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir" hükmü gereğince, söz konusu ibranameyi iptal etti. Mahkeme, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Porsche sahibine 130 bin lira daha ödeme yapılmasına hükmetti.
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5