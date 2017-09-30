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Araç zeytinliğe uçtu: 6 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytinlik bahçesine uçan araç ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı

Araç zeytinliğe uçtu: 6 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytinlik bahçesine uçan araç ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı

30 Eylül 2017 Cumartesi 20:35
Araç zeytinliğe uçtu: 6 yaralı
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KAZA, Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinde seyreden F.Ş. (22) yönetimindeki 35 KCD 44 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki zeytinlik bahçesine daldı ardından zeytin ağaçlarını kırarak taklalar atarak ters döndü.
Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak ters dönen araçtaki yaralılara müdahale ederken, olayı gören sürücüler ise kazayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tüm yaralılar araçtan çıkartılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtan yaralı olarak çıkartılan araç sürücüsü F.Ş (22), M.B(28), E.T(21) D.T(21) ile araçta bulunan yabancı uyruklu V.P (15) ile 7 yaşındaki D.B hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan E.T ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından Aydın’a sevk edildi.
Didim’de tedavileri devam eden 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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