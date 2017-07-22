Araç taşıyan tırın freni patladı

KAZA, saat 17.30 sıralarında, Beykoz Soğusu Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Ateş yönetimindeki tırın frenleri yokuş aşağıya giderken patladı. Freni patlayan ve arkasında 5 araç bulunan tır, ilk önce sokak üzerinde bulunan çöp kutusuna sonra doğal gaz kutusuna çarpıp yan yattı. Yan yatan tırın üzerindeki binek arabalar devrilip yan yatarken sokakta bulunan diğer 4 araca da zarar verdi. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Doğalgaz kutusundan sızan gaz zamanında müdahale ile kesilirken olası bir faciadan dönüldü. Olayda yaralananın ise olmadığı bildirildi.

Arabasını yeni aldığını belirten Mustafa Ünsal isimli bir vatandaş, "Arabanın frenleri patlamış araba taşıyan tırın gelmiş diğer arabalarda vurmuş. Dün aldık arabayı bugün pert oldu" dedi.

Kazayı yapan Serkan Ateş ise, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyorduk frenleri boşaldı ilk önce herhalde. 3, 4 arabaya vurduk herhalde" diye konuştu.