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Araç takla attı: 2 kişi ağır yaralandı

Bursa’da bir araç kontrolden çıkarak takla attı, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Araç takla attı: 2 kişi ağır yaralandı

Bursa’da bir araç kontrolden çıkarak takla attı, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

03 Ekim 2017 Salı 08:40
Araç takla attı: 2 kişi ağır yaralandı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Serhat G.(19) idaresindeki 16 JP 565 plakalı araç cadde üzerinde ilerlerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, sonra akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarparak yola savruldu.
Taklalar atarak yola savrulan araçta bulunan sürücü Serhat G. ve kuzeni Muhammet G.(19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı iki kuzen Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenilirken çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına kaza anı yansıdı. Görüntüde aracın önce kaldırıma çıktığı ardından akaryakıt şirketine ait tabelaya çarptığı ve taklalar atarak yola savrulduğu görüldü.
Kaza sonrası toplanan meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayın açması ise şaşkınlık oluşturdu.
Kaza sonrası Ankarayolu Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaGüvenlik KamerasıKaza
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