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Araç sahibini isyan ettiren olay

Eskişehir'de park halinde olan bir aracın üstüne atlayarak yürüyen kız, güvenlik kameralarına yakalandı

Araç sahibini isyan ettiren olay

Eskişehir'de park halinde olan bir aracın üstüne atlayarak yürüyen kız, güvenlik kameralarına yakalandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:13
Araç sahibini isyan ettiren olay
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ESKİŞEHİR'DE yaşayan 38 yaşındaki Levent Özergen, dün sabah çok ilginç bir olayla karşılaştı. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Özergen, aracının camında uygunsuz yazılar olduğunu fark etti. Aracın kaput kısmında da çizikler olduğunu gören Özergen, otomobilini incelediğinde tavanda da ciddi bir çökme olduğunu da gördü. Olayın şokuyla kamera kayıtlarını inceleyen Levent Özergen, aracının bulunduğu Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükçü Sokakta yürüyen 4 şahıstan birinin, sabah 04:00 sıralarında otomobilinin üzerinden geçtiğini gördü. Durumu hemen polise bildiren Özergen, şahıslardan şikayetçi oldu.Eskişehirde araç sahibini isyan ettiren olay

“Topuklu ayakkabıyla çıkıp üzerinden atlıyor”

Başından geçen olayı anlatan 38 yaşındaki Levent Özergen, “Çok ilginç bir şekilde olay geçti başımdan. Aracımı her zaman olduğu gibi evimin olduğu sokağa park etmiştim. Gece saat 04:00 sıralarında 4 kişi aracımın üzerine biniyor. İlk önce cama yazı yazıyorlar, ardından topuklu ayakkabılarıyla çıkıp aracımın üzerinden atlıyor. Arabamın tavanında ciddi anlamda masraf oluşturdu. Henüz o kişiye ulaşamadım ama kamera kayıtları var. Daha net kamera kayıtlarına da ulaştım. Zaten gerekli mercilere de suç duyurusunda bulundum. O kişilerin yakalanması an meselesi. Muhtemelen ekipler bu kişileri teşhis edecektir” dedi.Eskişehirde araç sahibini isyan ettiren olay

“İnsanların bu kadar sorumsuz hareket etmeleri tuhaf”

Aracında ciddi hasarlar oluştuğunu vurgulayan Özergen, “Gençlerin böyle bir şey yapmasını aklım almıyor. Sonuçta üniversite öğrencileri diye tahmin ediyoruz. Herhalde biraz alkolün etkisiyle oluşmuş bir şey diye düşünüyorum. Ama ilginç. İnsanların mala bu kadar kolay zarar vermeleri, bu kadar sorumsuzca hareket etmeleri çok tuhaf geldi bana. Şikayetçi de oldum. Ama işin sadece maddi anlamdaki boyutundan değil, bir daha örnek olsun kimse böyle bir şeye kalkışmasın diye yaptım. Aracımda da ustalar yaklaşık bin 500 TL civarı masraf olduğunu düşünüyorlar. Gençleri daha sorumlu davranmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirAraçHasar
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