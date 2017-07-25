Araç kullanırken ayağına dolandı! İtfaiye seferber oldu

Yeşilyurt Mahallesi'nde 44 FP 139 plakalı otomobil iyle ilerleyen Abuzer Karaca, ayağına yılan ın dolandığını görünce kısa süreli panik yaşadı. Otomobili park edip kendisini dışarı atan Karaca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından mahalleye gelen itfaiye erleri, kısa çalışmanın ardından otomobilin motor bölümüne giren yılanı bularak çıkardı ve kafese koydu. Bölgeden uzaklaştırılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.