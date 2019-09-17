Arabasıyla kayıplara karışan 19 yaşındaki kız canlı yayında bulundu!

İZMİTLİ Yaren Gaytan'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 19 yaşındaki Yaren Gaytan, 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatının da kendine ait olduğu 41 plakalı araçla evden çıktı. Yaren'den o günden sonra hiç haber alınamadı. Ancak programda sıcak bir gelişme yaşandı. Kaybolduğu söylenen Yaren, İzmir'de ortaya çıktı.

ARABAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Sibel Kaytan 14 Eylül Cumartesi evinden çıkan ve bir daha haber alamadığı kızı Yaren Kaytan'ı bulmak için kız kardeşi Esma Kaytan'la Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anne Kaytan, kızının üzerine kayıtlı arabayı da alıp kayıplara karıştığını söyledi.

ANNESİNİ VE TEYZESİNİ SUÇLADI

Heyecanın dorukta olduğu programın ortalarına doğru sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaybolduğu iddia edilen Yaren Gaytan, calı yayına bağlandı. Gaytan, beni onlar büyütmedi dediği annesi ve teyzesi ile ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. Gaytan, annesinin ve teyzesinin kendisini aramadıklarını, kaçırdığı arabayı aradıklarını söyledi.

"ARABAYI OTOGARA BIRAKTIM"

Yaren Gaytan kaçtığı arabayı AfyonKarahisar otogarına bıraktığını ve kendisinin İzmir'de olduğunu söyledi.