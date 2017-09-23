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APP plaka kullanan sürücülere 427 TL ceza yazıldı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada trafik yönetmeliğinde aykırı olarak Amerikan pres plaka (APP) plaka takan sürücülere 427 TL idari para cezası uyguladı

APP plaka kullanan sürücülere 427 TL ceza yazıldı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada trafik yönetmeliğinde aykırı olarak Amerikan pres plaka (APP) plaka takan sürücülere 427 TL idari para cezası uyguladı

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:04
APP plaka kullanan sürücülere 427 TL ceza yazıldı
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GAZİOSMANPAŞA Bulvarı ile birlikte şehrin farklı noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Amerikan Pres Plaka'lara (APP) yönelik uygulama yaptı. Şoförler Cemiyeti dışında basılan plakalara karşı yapılan uygulamada usule uygun olmayan otomobil sürücülerine 427 TL ceza yazıldı ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanındı. Uygulamada 8 otomobil sürücüsüne ceza yazıldı. Ayrıca abartı egzoz kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı. Trafik şube ekipleri uygulama esnasında sürücülere, Karayolları Trafik Kanununda APP Plakalar üzerinde yapılan düzenlemeyle ilgili bilgi vererek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) takılan sahte plakaların önüne geçilebilmesi ve terör olaylarına karşı bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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