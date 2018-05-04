Apartmandakiler bağrışmaları duydu! Hemen 112'yi aradı

OLAY, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, güvenlik kulübesini temizlediği esnada ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesindeki toprak zemine düştü. Düştüğü yerde acı içinde kıvranan güvenlik görevlisi Deniz Çelik’in bağrışmalarını duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde acı içinde kıvranan Deniz Çelik’e ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Çelik, olay yerine çağrılan itfaiye yardımıyla merdiven kullanılarak yukarı çıkartıldı.

Apartman sakini serumu elinde tuttu

Güvenlik kulübesini temizlediği esnada ayağı kayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Deniz Çelik’e ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sağlık görevlilerinin yaralı güvenlik görevlisine müdahale ettiği esnada ise apartman sakini bir vatandaş serum şişesini elinde tutarak sağlık görevlilerine yardım etti. İtfaiye merdiveni kullanılarak bahçeden çıkartılan Deniz Çelik daha sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

15 yıldır apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.