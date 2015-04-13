Aort damarının patlaması sonucunda öldü

Tabip Odası’nda başkanlık da yapan Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Murat Alten, uzun yıllar Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra Özel Sağlık Hastanesi’nde başhekim olarak görev yapmaya başladı. Girdiği kalp ameliyatlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Alten, evinde dinlendiği sırada aort damarı nın patlamasıyla hayatını kaybetti. Murat Alten’in ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu.

Denizli Tabip Odası’nda başkanlık da yapan Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Murat Alten, uzun yıllar Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra Özel Sağlık Hastanesi’nde başhekim olarak görev yapmaya başladı. Girdiği kalp ameliyatlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Alten, evinde dinlendiği sırada aort damarı nın patlamasıyla hayatını kaybetti. Murat Alten’in ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu.

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