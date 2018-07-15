Antalya’da turizm firmasının şifresi ile 2 milyon liralık vurgun yaptı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir turizm firması yetkililerinin uçak satış programı şifresinin ele geçirildiği ve kendilerinin bilgisi dışında bilet satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, firma adına yapılan bilet satışlarından elde edilen 2 milyon 57 bin lirayı hesabına yatırılmasını sağladığı öne sürülen şüphelinin S.Y. olduğunu tespit edildi. Ekipler, S.Y.'nin, sahte kimlik kullanarak lüks araç kiralayıp, Belek Turizm Bölgesi'nde lüks otelde tatil yaptığını belirledi. Polis, 10 Temmuz'da yaptığı operasyonla S.Y.'yi kaldığı otel odasında gözaltına aldı.Şüphelinin otel odasında ve kullandığı araçta yapılan aramada sahte kimlik kartı ve ehliyet, uçak bilet satışı yapan firmalara ait kullanıcı adları ile şifrelerinin yazılı olduğu notlar, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 sim kart, bir miktar para ve başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi.'Dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama, tehdit, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' gibi suçlardan hakkında 10 arama kaydı bulunan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.