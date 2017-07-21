Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ’ın Side Mahallesi’nden Kumköy Mahallesi yönüne gitmekte olan 23 yaşındaki Hakan Kuş ’un kullandığı 26 DB 037 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek kafasını refüje çarpan motosiklet sürücüsü Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Hakan Kuş’un Kumköy turizm bölgesinde baharatçılık yaptığı bildirildi.

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