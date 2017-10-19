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Antalya'da 'Dünyanın En Lüks Oteli'nin sahibine büyük şok

MARDAN Palace’ın bir tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen Azeri iş adamı Telman İsmailov’un oğlu Sarkan İsmailov’a ait 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, 15 günlük taahhüt süresinde borç ödenmediği için icradan satılacak

Antalya'da 'Dünyanın En Lüks Oteli'nin sahibine büyük şok

MARDAN Palace’ın bir tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen Azeri iş adamı Telman İsmailov’un oğlu Sarkan İsmailov’a ait 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, 15 günlük taahhüt süresinde borç ödenmediği için icradan satılacak

19 Ekim 2017 Perşembe 13:14
Antalya'da 'Dünyanın En Lüks Oteli'nin sahibine büyük şok
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ANTALYA'NIN Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar Dolar’a mal edilen ve 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel’in suyu, yaklaşık 2 milyon TL’lik borcu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su ve Atıksu İdaresi’nce (ASAT) 15 gün önce kesildi.

Rezervasyon alımı durdurulan ve oda satışları kapalı olan otel, bu kez bir başka borç nedeniyle gündeme geldi. Kısa süre önce ANS Tur, alacağı nedeniyle Mardan Palace Hotel’e icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacakkarşılığı icra takibi başlattı. Avukatlar,Antalya 4’üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek, icra işlemlerine başladı. Otelin açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan ve bu yıldızlardan bazılarının da kullandığı Sarkan İsmailov’a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, icra memurları aracılığıyla haczedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

15 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Borcun ödenmesi için kendilerinden 15 gün süre istendiğini belirten avukat Savaşçı, sürenin dolduğunu ve borcun ödenmediğini söyledi. Bu nedenle Antalya 4’üncü İcra Dairesi’ne otomobilin icradan satışı için başvurduklarını belirten Savaşçı, İcra dairesi tarafından satış için kıymet takdiri işlemleri yapılıyor. Üzerinde SGK’nın da haczi bulunuyor. O dönemde Telman beyin oğlu bir dönem yetkiliymiş ve sadece o dönemin borçlarından sorumlu. Oğlunun adına olan araca eski SGK borçlarından dolayı da haciz gelmiş olabilir" dedi. Avukat Savaşçı, borcun sebebini ise şöyle açıkladı:

ANS firması tur şirketinin otele müşteri getirmenin yanı sıra aynı zamanda şahsi ilişkileri de var. Elektrikleri kesildiğinde nakit para verilmiş ve onun karşılığında çek almışlar. Antalya 4’üncü İcra Dairesi işlemlerini tamamladıktan sonra icradan satış için tarih açıklayacak."

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov’un sahibi olduğu AST 1989 Group’un, Türkiye’deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul’un tarihi yapılarından esinlenilerek, inşa edildi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 13:24
Anahtar Kelimeler:
Azeri Iş Adamı Telman İsmailovSARKAN İSMAİLOV
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