Antalya’da 1 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 'Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal paylaşım sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a hakaret ettiği tespit edilen O.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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