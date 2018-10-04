Antalya'ya şehit ateşi düştü

Batman'da PKK'lı teröristlerin, asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 7 askerimiz şehit oldu. 25 gün önce evlenen Uzman Çavuş Ali Hekim'in (24) Antalya'daki babaevine de ateş düştü

Antalya'ya şehit ateşi düştü
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1 AY önce evlendiği belirtilen şehit Hekim'in cenazesi, bugün memleketi Isparta'da toprağa verilecek. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in, 9 Eylül'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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