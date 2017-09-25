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Antalya vekili Budak'tan seçim uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, TOBB'a bağlı oda ve borsalarda yapılacak seçimlerin 2018 Nisan ayına ertelenmesi kararıyla iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirterek, "Önümüzdeki 6 ay boyunca odalarda çok ciddi kaos yaşanacak" dedi

Antalya vekili Budak'tan seçim uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, TOBB'a bağlı oda ve borsalarda yapılacak seçimlerin 2018 Nisan ayına ertelenmesi kararıyla iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirterek, "Önümüzdeki 6 ay boyunca odalarda çok ciddi kaos yaşanacak" dedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:15
Antalya vekili Budak'tan seçim uyarısı
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı tüm odalarda seçimlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi CHP'de tepkilere neden oldu. TOBB'un 5174 sayılı kanununda belirtildiği üzere oda ve borsalarda seçimlerin 4 yılda bir Ekim ve Kasım aylarında yapıldığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Türkiye'deki 365 oda ve borsanın tamamı seçim tarihlerini aldı. 1 Ekim'den itibaren Türkiye'nin her yerinde seçimler başlayacaktı. Şimdi böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu kararıyla, Resmi Gazete'de yayımlandığı gibi 2018 Nisan ayına erteliyorsun. Bunun bir gerekçesi var mı?" dedi.

'HUKUK YİNE AYAKLAR ALTINDA'
Ertelemenin tek bir gerekçesi olduğunu savunan Budak, “Türkiye'de hukuk devletini ayaklar altına almak. Kanun orada çok açık. Bütün odalar birbiriyle demokratik mücadelesine başlamış. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ile meclis başkanı karşı karşıya gelmiş ve artık seçimlere bir hafta kala çıkıp diyorsunuz ki, 'Ben yaptım oldu.' Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir hukuk devletinde, 'Ben yaptım oldu' diye bir şey olmaz. Hem temayüller, hem kanun vardır" diye konuştu.

'ODALARDA GERGİNLİK ÇIKACAK'
6 ay daha seçim atmosferinin devam etmesi ile huzur içerisindeki iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirten Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakanlar Kurulu kararı ile bunu siz yapamazsınız. Hukuk devletinde olmaz bu. Demokratik ülkede olmaz. Bundan sonra onlar bir arada olacaklar. Yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, içerideki meclis üyeleri hepsi birbirine girecek. Ve Türkiye'de önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak. Ankara Ticaret Odası seçimlerinde şaibe olduğu gerekçesi ile yapılan ertelemeyi anlarım ama 365 oda ve borsada seçimleri ertelemek ne demek. Böyle bir ülke hukuk ülkesi ve demokratik ülke değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Osman BudakOdalarSeçim
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