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Antalya ve Mersin 4 saatte birbirine bağlanacak

Türkiye'nin en önemli iki turizm kenti Mersin ve Antalya'yı 4 saatte birbirine bağlayacak olan 'Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalar sürüyor Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak

Antalya ve Mersin 4 saatte birbirine bağlanacak

Türkiye'nin en önemli iki turizm kenti Mersin ve Antalya'yı 4 saatte birbirine bağlayacak olan 'Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalar sürüyor Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:27
Antalya ve Mersin 4 saatte birbirine bağlanacak
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TÜRKİYE'NİN en önemli iki turizm kenti Mersin ve Antalya'yı 4 saatte birbirine bağlayacak olan 'Akdeniz Sahil Yolu'nda ki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında başlatılan ve Mersin-Antalya arasını 4 saate kadar indirecek projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak.
Sürücülerin "çileli yol" diye adlandırdığı Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda gelinen son durumu Anamur-Gazipaşa arasındaki ihaleyi alan yüklenici firmanın şantiye şefi Emre Elmacı İHA muhabirine anlattı.
"Çift şeritli yollar kullanılıyor"
Mersin-Antalya arasının 460 kilometre olduğunu ve bu yolların 350 kilometresinin artık çift şeritli olarak kullanıldığını belirten Elmacı, "Şuanda Antalya bölgeye kadar buradaki 12 kilometrelik yapılmayan, ihalesine daha çıkılmayan proje kısımları kaldı. Mersin'den Antalya'ya kadar 25 adet tünel bulunmakta. 25 adet tünelin 18'i yapılmış 2'sinin yapımı devam ediyor. Bu yolların 350 kilometresi çift şeritli gidiş geliş yola ait. 100 kilometrede ise hem tüneller, hem de daha ihalesi açılmayan kısımlar bulunmakta" diye konuştu.
Şef Emre Elmacı, yolu 4 saatin de altına düşürmek için ihalesi yapılmayan yerlerin açılması gerektiğini sözlerine ekledi. Elmacı, kendilerine ait yolların çoğunun tamamlandığını Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün onay verdiği zaman yolun trafiğe açılacağını belirtti.
Akdeniz Sahil Yolu
Toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan ve bugüne kadar 1 milyar 500 milyon lirası harcanan Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin sınırlarında 191,2 kilometrelik yeni asfalt yapıldı. Tünellerin çoğu ise trafiğe açıldı. Tamamlanan bir diğer tünel ise Melleç viyadükünün trafiğe açılmasıyla açılacak. Proje tamamlandığında yol 33 kilometre kısalacak. Sürücülerin dik rampalar ve keskin virajlar yerine tünellerle viyadükleri kullanabilecek olmaları dolayısıyla Mersin Antalya arasındaki mesafe 4 saatin altına düşecek.

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Son Güncelleme: 30.10.2017 10:43
Anahtar Kelimeler:
Antalya Mersin YoluMersinAntalyaAntaş
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