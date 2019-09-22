Antalya Ülkü Ocakları'nda deprem!
Antalya'da MHP il başkanının ardından Ülkü Ocakları Başkanı da değişti.
ANTALYA'DA yaklaşık 1 ay önce Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Avukat Yavuz Çağlar'ın yerine Dr. Ünsal Yılmaz Yeşildal getirildi.
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aşkım Dinçer, bu atama için ekibiyle Antalya'ya geldi. Antalya Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş'in takdiriyle, Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aşkın Dinçer tarafından Antalya Ülkü Ocakları Başkanlığına Dr. Ünsal Yılmaz Yeşildal atanmıştır. Görevi vekaleten yürüten Yavuz Çağlar'a emekleri için teşekkür ederiz" dendi.
Dinçer, Antalya Ülkü Ocakları'nda Çağlar ve Yeşildal ile bir araya gelerek yeni başkanı ilan etti.
Üç gün önce de aslen Gazipaşalı olan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Aksoy'un yerine muhasebeci ve mali müşavir Hilmi Durgun atanmıştı.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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