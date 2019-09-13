Antalya uçağının pilotundan 'Uçak kaçırıldı' çağrısı!

RUS Zvezda televizyonunun haberine göre; dün akşam Moskova- Antalya seferini yapan Red Wings havayolu şirketine ait Airbus A321 tipi uçak, mürettebatın ‘uçak kaçırıldı’ kodu vermesi üzerine 215 yolcusu ile birlikte Krasnodar Havalimanı’nda acil iniş yaptı.

Olayın perde arkası ortaya çıktı

Uçağın Karadeniz üzerindeyken önce mürettebatla irtibatın kesildiği ve tüm kanallarda sessizlik olduğu, ardından mürettebatın yanlışlıkla ‘uçak kaçırıldı’ ve ‘arıza var’ kodlarını girerek kuleyi 2 kez yanılttığı anlaşıldı.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan bir havacılık uzmanı, olayı şöyle anlattı:

“Birkaç dakika sonra mürettebat yanlışlıkla radar alıcısındaki kodu 7500, yani ‘uçak kaçırıldı’ olarak girdi. Kule memurları 21.01’de bu sinyali aldı, ancak sadece 2 dakika sonra pilotlar bu kez ‘arıza var’ sinyalini gönderdi.

Ve ancak birkaç dakika sonra, ‘tek taraflı irtibat kaybı’ anlamına gelen 7600 kodunu iletebildiler.”

Uçağı kullanan ekibin arızadan dolayı önce Domodedovo’ya dönüş yapmak istediği, ancak daha sonra Krasnodar’da inmek için izin istediği öğrenildi.

Uçak 22:07’de problemsiz bir şekilde iniş yaptı.

Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre uçaktaki arıza 2 saat içinde giderildi ve yolcular aynı uçakla Antalya yolculuklarına devam etti.