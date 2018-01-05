Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Antalya'nın milli piyango şanslısı, parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin TL

61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan dört talihliden biri olan Antalyalı ilaç firması kuryesi Murat Tokmak, tahsil ettiği parayı bankaya yatırdı. Aylık 175 bin TL faiz alacak

Antalya'nın milli piyango şanslısı, parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin TL

61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan dört talihliden biri olan Antalyalı ilaç firması kuryesi Murat Tokmak, tahsil ettiği parayı bankaya yatırdı. Aylık 175 bin TL faiz alacak

05 Ocak 2018 Cuma 09:24
Antalya'nın milli piyango şanslısı, parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin TL
banner404

MİLLİ Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

BİN 800 LİRA MAAŞLA ÇALIŞIYORDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Antalya Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, ilaç firmasında kurye Murat Tokmak olduğu ortaya çıkmıştı. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan 1800 TL maaşlı Tokmak, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden salı günü tahsil etti.


PARAYI TAHSİL ETTİ, BANKAYA YATIRDI

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak'ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

Yarına kadar izinli olan Tokmak'ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini bildirdiği kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OrduİstanbulAntalyaMurat TokmakGüncelMilli PiyangoMİLLİ PİYANGO ŞANSLISIAntalya Milli PiyangoBüyük Ikramiye61 Milyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi
Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi
Bu karar Türkiye'de bir ilk!
Bu karar Türkiye'de bir ilk!
Eşiyle 2 milyon TL'lik davası devam eden Meral Kaplan: 'Beni kardeşinden de koruyun'
Eşiyle 2 milyon TL'lik davası devam eden Meral Kaplan: 'Beni kardeşinden de koruyun'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim