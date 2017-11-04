Antalya'nın FETÖ bilançosu: 5 bin 92 işlem, bin 871 tutuklu

ANTALYA Valililiği, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'ye mensup bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsünün ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmaları paylaştı. Açıklamada "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında bin 1871 kişi tutuklandığı, 31 şahıs gözaltında olduğu, toplam 5 bin 92 adli işlem yapıldığı bildirildi.
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