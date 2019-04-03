Antalya'da son dakika aday oldu, 3 erkeği geride bıraktı

RESMİ olmayan sonuçlara göre en yakın rakibine 500 oy fark atıp rakibi olan üç erkek adayı geride bırakarak bin 620 oy ile Uluç Mahallesi’nin Muhtarı olan Hülya Bozkurt, başarısının sırrı olarak kadınları işaret etti. Seçim çalışmasına çok önceden başlayan başka bir kadın adayın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma girmesiyle aday olmaya karar verdiğini söyleyen Hülya Bozkurt, "Değerli arkadaşım Fikriye Fırat’ın başlattığı yarışın yarıda kalmasına gönlüm razı olmadı. Bayrağı alıp koşmaya başladım. Benimle birlikte yüzlerce kadın arkadaşım da harekete geçti. Zamanımız kısıtlıydı. İyi organize olduk. Sivil toplum kuruluşlarının, mahallemizin aydınlık yarınlarına inanan tüm örgütlerin desteğini aldık. Günde 18 saat çalıştık. Kendimizi anlattık. Mahallenin sakinleri de benim samimiyetime inandı ve güvendi. Beni kendi kızları gibi bağırlarına bastı. Sonuçta da kazanan benimle birlikte tüm mahalleli oldu" şeklinde konuştu. Seçim süresince asla moral ve motivasyonunu kaybetmediğini dile getiren çiçeği burnunda kadın muhtar, çalışmalara sadece yoğun bakımdaki arkadaşının vefatı dolayısıyla iki gün ara verdiğini belirterek, "Bu kayıp beni ve ekibimi daha da hırslandırdı. Mahallenin muhtarının bir kadın olması için binlerce insan hemfikir oldu. Ruhu şad olsun. Resmi olmayan sonuçlar gösteriyor ki, artık Uluç Mahallesi’nin muhtarı bir kadın" dedi. Kadınların yönetimin her kademesinde bulunmasının önemine de değinen 38 yaşındaki kadın muhtar, "Ben tüm bunları kadınların istedikleri zaman neleri başarabileceğini göstermek için yaptım. Zaten uzun yıllar fabrika ve bankaların değişik kademelerinde çalışmıştım. Oradan edindiğim tecrübe ve aynı zamanda atanamasam da bir öğretmen olmamın verdiği güçlü değerlerin faydasını gördüm. Mazbatamı aldıktan sonra da kurmayı planladığım meclisimiz ile mahallemiz için neleri başarabildiğimizi hep birlikte göreceğiz. Siz değerli basın mensupları aracılığı ile de kamuoyuna göstereceğiz" ifadelerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 15:13