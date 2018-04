Antalya'da öğretmenler isyan etti

Meryem KANBEROĞLU

TÜRK Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube binasında açıklama yapan Ulu, eğitim sistemini eleştirdi. ‘Performansa hayır’ diyen Ulu, “Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsur eğitimdeki başarıdır. Şu asla unutulmamalı ki, eğitim sisteminde başarılı olan ülkeler modern dünyaya ışık tutan ülkelerdir. Eğitimde aile, öğrenci ve öğretmen bir bütündür. Ne yazık ki son yıllarda sık sık değişen eğitim sistemimiz sonucunda bu bütünlük zedelenmiştir. Eğitim sistemimiz kangren haline gelmiş birçok sorunu barındırmaktadır. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı her uygulaması ile eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalan MEB, eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenleri ALO 147, BİMER, CİMER gibi uygulamalarla, veliyle ve öğrenciyle karşı karşıya getiren, sürekli baskı altında tutan MEB, son olarak da ‘Performans’ değerlendirme sitemini gündeme getirmiştir. MEB tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen performans değerlendirme sistemi eğitimin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi tam tersine yeni sorunların doğmasına sebep olacaktır. Kısacası eğitim barışına vurulacak en büyük darbedir. Öğretmenlerin performansı için yapılacak değerlendirmede ortaya çıkacak olan performans notu okul müdürü, zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmenin öz değerlendirmesi sonucunda elde edilecektir. 4 yılda bir yapılacak sınav notu da o yıl değerlendirmeye eklenecektir. Eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesi ile değil, öğretmene değer vererek, velinin, öğrencinin ve toplumun gözünde öğretmenin mesleki saygınlığını arttırarak sağlanabileceği açıkken, öğretmeni her an diken üstünde tutacak bu yöntem asla kabul edilemez.

‘GÜVENSİZLİK ARTACAK’

MEB'in performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini arttıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmasının önünü açacaktır. MEB’in uygulamaya çalıştığı performans değerlendirme yönteminin dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur. Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni satış görevlisi olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirmedeki eksiklikler, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir. Öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün eğitim çalışanları ve sendikalar ortak mücadele yürütmelidir" dedi.