Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Antalya'da öğretmenler isyan etti

Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, eğitimde aile, öğretmen ve öğrencinin bir bütün olduğunu ancak son yıllarda sık değişen eğitim sistemi nedeniyle bu bütünlüğün zedelendiğini savundu

Antalya'da öğretmenler isyan etti

Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, eğitimde aile, öğretmen ve öğrencinin bir bütün olduğunu ancak son yıllarda sık değişen eğitim sistemi nedeniyle bu bütünlüğün zedelendiğini savundu

17 Nisan 2018 Salı 23:35
Antalya'da öğretmenler isyan etti
banner404

Meryem KANBEROĞLU

TÜRK Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube binasında açıklama yapan Ulu, eğitim sistemini eleştirdi. ‘Performansa hayır’ diyen Ulu, “Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsur eğitimdeki başarıdır. Şu asla unutulmamalı ki, eğitim sisteminde başarılı olan ülkeler modern dünyaya ışık tutan ülkelerdir. Eğitimde aile, öğrenci ve öğretmen bir bütündür. Ne yazık ki son yıllarda sık sık değişen eğitim sistemimiz sonucunda bu bütünlük zedelenmiştir. Eğitim sistemimiz kangren haline gelmiş birçok sorunu barındırmaktadır. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı her uygulaması ile eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalan MEB, eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenleri ALO 147, BİMER, CİMER gibi uygulamalarla, veliyle ve öğrenciyle karşı karşıya getiren, sürekli baskı altında tutan MEB, son olarak da ‘Performans’ değerlendirme sitemini gündeme getirmiştir. MEB tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen performans değerlendirme sistemi eğitimin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi tam tersine yeni sorunların doğmasına sebep olacaktır. Kısacası eğitim barışına vurulacak en büyük darbedir. Öğretmenlerin performansı için yapılacak değerlendirmede ortaya çıkacak olan performans notu okul müdürü, zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmenin öz değerlendirmesi sonucunda elde edilecektir. 4 yılda bir yapılacak sınav notu da o yıl değerlendirmeye eklenecektir. Eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesi ile değil, öğretmene değer vererek, velinin, öğrencinin ve toplumun gözünde öğretmenin mesleki saygınlığını arttırarak sağlanabileceği açıkken, öğretmeni her an diken üstünde tutacak bu yöntem asla kabul edilemez.
‘GÜVENSİZLİK ARTACAK’ 
MEB'in performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini arttıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmasının önünü açacaktır. MEB’in uygulamaya çalıştığı performans değerlendirme yönteminin dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur. Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni satış görevlisi olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirmedeki eksiklikler, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir. Öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün eğitim çalışanları ve sendikalar ortak mücadele yürütmelidir" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türk Eğitim Sen Antalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den sert rapor: Türkiye dev adımlarla bizden uzaklaştı
AB'den sert rapor: Türkiye dev adımlarla bizden uzaklaştı
5 kritik hamle yaptı, Türk siyasetinin kaderini belirledi
5 kritik hamle yaptı, Türk siyasetinin kaderini belirledi
Milyonların beklediği teklif Meclis'te! KYK borçları silinecek
Milyonların beklediği teklif Meclis'te! KYK borçları silinecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim