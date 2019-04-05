Antalya'da MHP'li vekilden şok iddia! 'CHP'li vekil seçim görevlisini darbetti'

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, Finike'de İl Seçim Kurulu'nun 17 sandıkta yeniden sayım yapılması sırasında bazı olaylar yaşandığını kaydetti. Başkan açıklamasında, “2 Nisan 2019 tarihinde Antalya İl Seçim Kurulu'nun Finike'de 17 sandıkta daha oyların sayılmasıyla ilgili verdiği karara sinirlenen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay'ın üstüne yürümüş, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay'ı savunan İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay'a yumruk atmış, İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay'ın yüzü şişmiştir. 3 Nisan 2019 tarihinde de Finike'deki İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen oy sayımında CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, usule uygun olmayan şekilde oy sayımına katılmıştır. Finike'de yerel seçimlerde birinci ve ikinci aday arasındaki oy farkı 73'tür. Oyların yeniden sayılmasından doğal bir durum olamaz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'ORTADA ŞİKAYET BİLE YOK'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sayımda görevli bir kişinin herkesi azarladığını ve hakimleri yönlendirmeye çalıştığını ileri süren Arı, aynı kişinin kendisine de saygısızlık yaptığını söyledi. Arı, “Bu kişinin terbiyeli olmasını istedim ve gerekli uyarıyı yaptım. Olay kapandı, o kişiyle daha sonra ayaküstü konuştum ve tatlıya bağlandı. Sayımın başında partimin vekili olarak bulundum ve sayımı gözlemledim. Önde olduğumuz seçimde yeniden sayıma rağmen sonuç değişmedi. Eğer iddia edildiği gibi bir durum olsaydı kişi gidip şikayetçi olurdu ama böyle bir şey yok. Hatta başkalarına beni aratıp şikayetçi olmamamı istedi. Partimiz ilçede seçimi kazandığı için bize kızgınlar" diye konuştu

OYLAR YENİDEN SAYILDI, 1 OY DEĞİŞTİ

Finike'deki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mustafa Geyikçi, Finike ilçesinde seçimi 77 oyla önde bitirdi. Seçimde ikinci olan MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Yeni sayıma göre Geyikçi'nin oyu 1 azalarak, fark 76'ya düştü.