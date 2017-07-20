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Antalya'da kadın polis, şaka kurbanı oldu

Antalya’da 23 gün önce göreve başlayan kadın polis memuru meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti

Antalya'da kadın polis, şaka kurbanı oldu

Antalya’da 23 gün önce göreve başlayan kadın polis memuru meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:50
Antalya'da kadın polis, şaka kurbanı oldu
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OLAY, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz 23 gün önce Antalya’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanan Ümran Yetişken (28) ve başka bir polis arkadaşı, polis memuru S.Ş.’yi ziyaret etmek için evine gitti. 3 arkadaş, birlikte akşam yemeği yedi. İddiaya göre, bu sırada S.Ş. masa üzerine koyduğu beylik tabancasını şaka amaçlı Yetişken’e doğrultu. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun genç polis memurunun göğsüne isabet etti.

Olayın şokunda olan S.Ş. ise hemen arkadaşı için yardım talebinde bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yetişken’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Genç kadın polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, S.Ş. ile ismi öğrenilemeyen diğer polis memuru gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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nuri görür 2017-07-20 17:20:47

Okulunda okumuş bir polis memuru, tabanca ile şaka yapar mı! Çekti, vurdu, cezadan kurtulmak için olayı şakaya çevirip ifade verdiler. Yok, gerçekten şakaysa artık polis okullarını kapatsınlar, eğitim yok demektir, zaten!

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