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Antalya'da hastanede şok iddia! 32 dikişli hastayı taburcu ettiler

Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Osman Koca, bacağındaki platinlerin vidası gevşediği için ameliyata alınarak 30’un üzerinde dikiş atılan karısının, erken ve haber verilmeden taburcu edildiğini iddia etti

Antalya'da hastanede şok iddia! 32 dikişli hastayı taburcu ettiler

Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Osman Koca, bacağındaki platinlerin vidası gevşediği için ameliyata alınarak 30’un üzerinde dikiş atılan karısının, erken ve haber verilmeden taburcu edildiğini iddia etti

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:21
Antalya'da hastanede şok iddia! 32 dikişli hastayı taburcu ettiler
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EĞİTİM ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilip taburcu edilen hasta, aynı gün gittiği Kepez Devlet Hastanesinde yatışı yapılarak tedavi altına alındı. Karısının kangren tehlikesi geçirdiğini belirten Koca, “Çay içmeye indim, geldiğimde karımı taburcu etmişlerdi. 32 santim kesikle beraber bizi sokağa bıraktılar” dedi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Osman Koca (53), 9 yıl önce trafik kazasında femur kemiği kırılan ve bacağına 8 adet platin takılan 47 yaşındaki imam nikahlı eşi Necibe Uzun’u, son zamanlarda bacağının ağrıması üzerine Kepez Devlet Hastanesine getirdi. Burada filmi çekilen Necibe Uzun’un, bacağındaki platinlerin vidasının gevşeyip dışa doğru çıktığı belirlendi. Koca, buradaki doktordan eşinin ameliyat olması gerektiği ancak gerekli teçhizatın olmadığı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gerektiği cevabını aldı. Daha sonra araştırma hastanesi ortopedi bölümüne giden Koca, buradaki doktorla görüştü ve iddialara göre doktordan ‘Sırada 70 hasta var, ameliyatı yapamam’ yanıtı aldı. Tekrar Kepez Devlet Hastanesinin yolunu tutan Koca, Cumhurbaşkanı ve BİMER’e şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesindeki yetkililer, ortopedi bölümündeki doktoru arayarak ameliyatın yapılması ricasında bulundular. Doktor bunun üzerine ameliyatı gerçekleştirdi ancak iddiaya göre 1 gün sonra ‘Hastanede yatış için yatak yok’ gerekçesiyle Uzun’u taburcu etti. Eşinin taburcu edildiğini öğrenen Koca ise duruma isyan etti.

"32 santim kesikle bizi sokağa bıraktılar"

Eşinin ağır bir ameliyat geçirdiğini belirten Osman Koca, şikayette bulunacağını söyledikten sonra eşinin ameliyatının gerçekleştiğini söyledi. Taburcu edildikten sonra eşinin ağrılarının arttığını belirten Koca, “Ameliyatı yaptılar, ertesi günü 32 santim kesikle beraber sokağa bıraktılar. Şu anda eşimin ayakları mor halde, dikişleri kanamalı. Mecburiyetten ben de acile getirdim. Ayağında morluk var ve kan içeriye doğru akmaya başlamış” dedi.

"Çay içmeye gittiğimde taburcu etmişler"

Ameliyattan 1 gün sonra eşinin kendisinden habersiz bir şekilde taburcu edildiğini iddia eden Koca, “Ben çay almaya gittiğim zaman taburcu edilmiş. Gittim, ‘Doktor beyim, eşimi neden hemen taburcu ettiniz’ dedim. Doktor da, ‘Kardeşim, sizin derdiniz ne? Benim ona benzer bir sürü hastam var. Rica minnet buraya gönderdiler. Biz size iyilik yaptık’ dedi. Ben de, ‘Benim hastam iki gün daha kalsın ondan sonra çıkarayım’ dedim. Ama o da ‘Yatacak yer yok ben anlamam, çıkar hastanı’ dedi. Biz de çıkarmak zorunda kaldık” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü: "Hastanın sağlık durumu iyi"

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise “Hasta müracaat ettiği doktora tehditkar bir şekilde ameliyatın gerçekleşmesini istemiş. Buna rağmen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümündeki doktor tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleşmiş. Söz konusu hasta doktor tarafından bir gün sonra durumunun iyi olduğuna kanaat getirilerek 15 gün sonra dikişlerinin alınması için taburcu edilmiş. Hasta daha sonra Kepez Devlet Hastanesi acil servisine müracaat ediyor ve isteği üzerine tekrar yatışı gerçekleştiriliyor. Hastanın hayati durumu engel teşkil etmiyor ve sağlık durumu iyidir” açıklamasında bulundu.

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AntalyaHastaneSkandal
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