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Antalya'da gömülecek balina 1,5 yıl sonra çıkartılıp sergilenecek

Antalya'da vatandaşlar tarafından kıyıda ölü bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki balina otopsinin ardından Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine gömülecek. Üç gün önce öldüğü tespit edilen balinanın 1,5 yıl sonra gömüldüğü yerden çıkartılarak iskeletinin müzede sergileneceği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deval: "Bu tür balinalar Türk sularında nadir görülüyor. Akdeniz'de son 10 yılda bu şekilde 30 balina bildirimi yapıldı"

Antalya'da gömülecek balina 1,5 yıl sonra çıkartılıp sergilenecek

Antalya'da vatandaşlar tarafından kıyıda ölü bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki balina otopsinin ardından Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine gömülecek. Üç gün önce öldüğü tespit edilen balinanın 1,5 yıl sonra gömüldüğü yerden çıkartılarak iskeletinin müzede sergileneceği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deval: "Bu tür balinalar Türk sularında nadir görülüyor. Akdeniz'de son 10 yılda bu şekilde 30 balina bildirimi yapıldı"

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:59
Antalya'da gömülecek balina 1,5 yıl sonra çıkartılıp sergilenecek
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ANTALYA'NIN  Kemer ilçesinde kıyıya  vuran 5 metre uzunluğundaki balina, gömüleceği yerden 1,5 yıl sonra çıkartılarak  Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesindeki Deniz Biyolojisi Müzesi'nde  sergilenecek.

  Çamyuva Mahallesi sahiline vuran 5 metre uzunluğundaki balina Kemer  Belediyesi ekiplerince vinç yardımıyla kamyonete konulup fakülteye getirildi.

Yerleşke içerisindeki boş bir araziye balina için 7 metre uzunluğunda  çukur kazıldı. Balina, kamyonetten vinç yardımıyla indirilip çukurun yanına  bırakıldı. Burada Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Mehmet Cengiz Deval ve Türk Araştırmaları Vakfında görevli veteriner tarafından  otopsi yapıldı.

  Otopside balinadan incelenmek üzere parçalar alındı. Açılan çukura  gömülecek balinanın 1,5 yıl sonra çukurdan çıkartılarak kemiklerinin fakültedeki  deniz biyolojisi müzesinde sergileneceği belirtildi. - "Bu balinalar normalde kıyılara gelmezler"

 Prof. Dr. Deval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incelemede  balinanın ender görülen gagalı balina türünden olduğunun belirlendiğini söyledi.  Kıyıya vuran balinanın dişi olduğunu dile getiren Deval, bu balinaların normalde  kıyılara gelmediğini, 200 metre derinlikten daha sığ sulara gelmeyen bir tür  olduğunu bildirdi.

 Balinanın, 200 metreyle bin metre arasında yaşayan bir tür olduğuna  değinen Deval, dişilerinin 7 metre, erkeklerinin de 7 metre 50 santimetre  uzunluğuna sahip olabildiğini belirtti.

  Deval şunları kaydetti:

 "Bu tür balinalar Türk sularında nadir görülüyor. Akdeniz'de son 10  yılda bu şekilde 30 balina bildirimi yapıldı. Bu balığın yaşamını olumsuz  etkileyen en büyük neden denizlerdeki askeri faaliyetler. Balinalarda bazen de  beslenme ve balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı ölümler olabiliyor. Otopside  balinanın üç gün önce öldüğünü tespit ettik. Normalde bir balina 10 günde kıyıya  vurur. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu süreç üç güne düşmüş " diye  konuştu.

 Deval, balina iskeletini vatandaşların ziyaretine açacaklarını,  öğrencilerin de eğitimlerinde kullanacaklarını söyledi.

 - "Doğu Akdeniz ekosisteminde açlıktan güçsüz kalıp ölebiliyor"

  Fakülte öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balina iskeletinin  görsel olarak çok güzel bir görünüme sahip olduğunu, üniversite öğrencilerinin  eğitiminde kullanılabileceğini söyledi.

 Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e bu tür balinaların girdiğini anlatan  Gökoğlu, şunları kaydetti:

 "Balinalar Batı ve Orta Akdeniz'de sıkça görülüyor. Özellikle İspanya  ve Fransa kıyılarında görülüyor. Zaman zaman da Doğu Akdeniz ekosistemine  geçiyorlar. Genellikle beşli, altılı gruplar halinde dolaşıyorlar. Bu gruptan  kopmalar yaşanıyor. Kopan balinalar yön kaybedip besin bulmakta güçlük çekiyor.  Bu balıklar mürekkep balıkları, kalamar ve ahtapotlarla besleniyor. Kalamar  sürülerini takip ediyorlar. Doğu Akdeniz ekosisteminde açlıktan güçsüz kalıp  ölebiliyor."

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Antalya’da kıyıya 5 metrelik ölü balina vurdu
Antalya’da kıyıya 5 metrelik ölü balina vurdu
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AntalyaBalinaFransaAkdenizİspanyaAtlas Okyanusu
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