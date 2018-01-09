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Antalya'da FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu

Antalya'da FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu

09 Ocak 2018 Salı 09:03
Antalya'da FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu
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Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu.

BOZDAĞ, ADLİYE BİNASI TALİMATI VERMİŞTİ

Arslanbucak Mahallesi'nde daha FETÖ tarafından işletilen Özel Toros Güven Koleji'nin binasının, okulun kapatılarak hazineye geçmesinin ardından geçen sene 17 Şubat'ta ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla adliyeye çevrilme işlemleri başlatıldı.

TUVALETLERİN OLDUĞU BÖLÜMDE ODA BULUNDU

Binadaki tadilat sırasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli bir oda bulundu. Odanın içerisinde bazı kitaplar ve kanepe ile giysilerin yer aldığı görüldü. Bulunan gizli odada toplantılar yapıldığının tahmin edildi.

OKUL OLARAK DEVAM EDECEK

Bu arada, adliye olması planlanan kolej binasının tekrar milli eğitime devredilerek ortaokul olarak hizmet vereceği öğrenildi. Binaya asılan Kemer Adliyesi yazısı ise söküldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü  Veli Kaya ve beraberindekiler binada inceleme yaptı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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