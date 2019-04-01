Antalya'da en çok belediye CHP'de

BUNA göre vatandaşın tercihi ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonucunda Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 8 belediye alarak en çok belediyeyi alan parti oldu.

EN ÇOK BELEDİYE CHP'DE

CHP'yi 6 belediye ile Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ikinci sırada, 2 belediye ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti takip ederken Demokratik Sol Parti (DSP) ise 1 belediye aldı.

MİLLET İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

İttifaklar bazında ise Antalya'da Millet İttifakı 10 belediye alırken Cumhur İttifakı 8 belediye aldı.

• Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Finike (Mustafa Geyikçi), Kumluca (Mustafa Köleoğlu), Konyaaltı (Semih Esen), Döşemealtı (Turgay Genç), Muratpaşa (Ümit Uysal), Manavgat (Şükrü Sözen), İbradı (Serkan Küçükkuru), Gazipaşa (Mehmetali Yılmaz)

• Resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Kaş (Mutlu Ulutaş), Kepez (Hakan Tütüncü), Aksu (Halil Şahin), Serik Enver Aputkan), Akseki (İbrahim Özkan), Gündoğmuş (Mehmet Özeren)

• Resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Alanya (Adem Murat Yücel), Korkuteli (Ömer Niyazi İşlek)

• Resmi olmayan sonuçlara göre İyi Parti'nin aldığı belediyeler şöyle:

Demre (Okan Kocakaya), Elmalı (Halil Öztürk)

• Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti'nin aldığı belediye şöyle:

Kemer (Necati Topaloğlu)

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 09:39