Antalya'da en çok belediye CHP'de

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin sona ermesiyle resmi olmayan sonuçlara göre Antalya'da hangi partinin kaç belediye kazandığı da belli oldu

Antalya'da en çok belediye CHP'de
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BUNA göre vatandaşın tercihi ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonucunda Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 8 belediye alarak en çok belediyeyi alan parti oldu.

EN ÇOK BELEDİYE CHP'DE

CHP'yi 6 belediye ile Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ikinci sırada, 2 belediye ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti takip ederken Demokratik Sol Parti (DSP) ise 1 belediye aldı. 

MİLLET İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

İttifaklar bazında ise Antalya'da Millet İttifakı 10 belediye alırken Cumhur İttifakı 8 belediye aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Finike (Mustafa Geyikçi), Kumluca (Mustafa Köleoğlu), Konyaaltı (Semih Esen), Döşemealtı (Turgay Genç), Muratpaşa (Ümit Uysal), Manavgat (Şükrü Sözen), İbradı (Serkan Küçükkuru), Gazipaşa (Mehmetali Yılmaz)

Resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Kaş (Mutlu Ulutaş), Kepez (Hakan Tütüncü), Aksu (Halil Şahin), Serik Enver Aputkan), Akseki (İbrahim Özkan), Gündoğmuş (Mehmet Özeren)

Resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı belediyeler şöyle:

Alanya (Adem Murat Yücel), Korkuteli (Ömer Niyazi İşlek)

Resmi olmayan sonuçlara göre İyi Parti'nin aldığı belediyeler şöyle:

Demre (Okan Kocakaya), Elmalı (Halil Öztürk)

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti'nin aldığı belediye şöyle:

Kemer (Necati Topaloğlu)

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 09:39
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