Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!
Sigara içenlere ilaç gibi!
1 bardak içmek, gribi 1 günde geçiriyor!
Gribi 1 günde geçiriyor!
4 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Kasım 2017 Yeni Alanya...
banner468

Antalya'da bulunan dünyanın en lüks oteli mahkemelik oldu

Dünyanın en lüks oteli unvanına sahip olan Mardan Palace Hotel’in borcundan dolayı elektrikleri kesildi. Müşteri alımını durduran otelde sadece güvenlik personeli görev yaparken, maaş hak edişlerini alamayan birçok personel süreci yargıya taşıdı

Antalya'da bulunan dünyanın en lüks oteli mahkemelik oldu

Dünyanın en lüks oteli unvanına sahip olan Mardan Palace Hotel’in borcundan dolayı elektrikleri kesildi. Müşteri alımını durduran otelde sadece güvenlik personeli görev yaparken, maaş hak edişlerini alamayan birçok personel süreci yargıya taşıdı

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:30
Antalya'da bulunan dünyanın en lüks oteli mahkemelik oldu
banner404

ANTALYA’DA 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel’de güvenlik personeli hariç diğer bütün personellerin otelle ilişiği kesildi. Sözleşmeleri fesih edildiği halde maaş hak edişlerini alamayan birçok personel süreci yargıya taşırken, otelin ana ve ek binalarında görev yapan güvenlik görevlilerinin de 4 aydır maaş alamadıkları vurgulandı.

GÜVENLİK RAHATSIZLANDI

Bu arada daha önce borç nedeniyle suyu kesinlen otelin kısa süre önce elektriğinin de kesildiği ortaya çıktı. Ana bina içindeki jeneratörle belirli aralıklarla otele elektrik verildiğini söyleyen güvenlik personeli, “Mazot bitince tamamen karanlıkta kaldık. Gece görev yapan bir arkadaşımız soğuk nedeniyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı” dedi.

‘BATTANİYE TAŞIYORUZ’

Kendilerine yemek servisinin de yapılmadığını söyleyen güvenlik personeli, “Otelde bizden başka kimse kalmadı. Biz de biriken maaşlarımızı alırız umuduyla bekliyoruz. Ancak burada ne su var, ne de elektrik. Bazı arkadaşlarımız gece soğuktan korunmak için yanında battaniye taşıyor. Ama bu da çözüm değil. Tek umudumuz otelin yeniden hizmete açılıp maaşlarımızın ödenmesi” diye konuştu.

‘SOĞUKTAN KORUNAMIYORUZ’

1.4 milyar dolara mal olan otelde yaşananları anlatan güvenlik personeli, “Otelde bizden başka kimse kalmadı. Biz de biriken maaşlarımızı alırız umuduyla bekliyoruz. Ancak burada ne su var, ne de elektrik. Bazı arkadaşlarımız gece soğuktan korunmak için yanında battaniye taşıyor” dedi.

NEREDEN NEREYE

2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, eylül ayı itibariyle rezervasyon alımını durdurmuştu. Mardan Palace Hotel, World Travel Awards 2010’da ‘Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilmişti. Mardan Palace Hotel’in yapımında 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılmıştı. Otelin toplam alanı 180 bin metrekare.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mardan Palace Hotel Kapandı MıMardan Palace Hotel NeredeAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydınlık yazarı Önkibar'a kitap fuarında saldırı
Aydınlık yazarı Önkibar'a kitap fuarında saldırı
El birliğiyle engellediler!
El birliğiyle engellediler!
Son dakika: Antalya'da dev şirkete FETÖ'den el konuldu
Son dakika: Antalya'da dev şirkete FETÖ'den el konuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim