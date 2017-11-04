Antalya'da bulunan dünyanın en lüks oteli mahkemelik oldu

ANTALYA’DA 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel’de güvenlik personeli hariç diğer bütün personellerin otelle ilişiği kesildi. Sözleşmeleri fesih edildiği halde maaş hak edişlerini alamayan birçok personel süreci yargıya taşırken, otelin ana ve ek binalarında görev yapan güvenlik görevlilerinin de 4 aydır maaş alamadıkları vurgulandı.

GÜVENLİK RAHATSIZLANDI

Bu arada daha önce borç nedeniyle suyu kesinlen otelin kısa süre önce elektriğinin de kesildiği ortaya çıktı. Ana bina içindeki jeneratörle belirli aralıklarla otele elektrik verildiğini söyleyen güvenlik personeli, “Mazot bitince tamamen karanlıkta kaldık. Gece görev yapan bir arkadaşımız soğuk nedeniyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı” dedi.

‘BATTANİYE TAŞIYORUZ’

Kendilerine yemek servisinin de yapılmadığını söyleyen güvenlik personeli, “Otelde bizden başka kimse kalmadı. Biz de biriken maaşlarımızı alırız umuduyla bekliyoruz. Ancak burada ne su var, ne de elektrik. Bazı arkadaşlarımız gece soğuktan korunmak için yanında battaniye taşıyor. Ama bu da çözüm değil. Tek umudumuz otelin yeniden hizmete açılıp maaşlarımızın ödenmesi” diye konuştu.

‘SOĞUKTAN KORUNAMIYORUZ’

1.4 milyar dolara mal olan otelde yaşananları anlatan güvenlik personeli, “Otelde bizden başka kimse kalmadı. Biz de biriken maaşlarımızı alırız umuduyla bekliyoruz. Ancak burada ne su var, ne de elektrik. Bazı arkadaşlarımız gece soğuktan korunmak için yanında battaniye taşıyor” dedi.

NEREDEN NEREYE

2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, eylül ayı itibariyle rezervasyon alımını durdurmuştu. Mardan Palace Hotel, World Travel Awards 2010’da ‘Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilmişti. Mardan Palace Hotel’in yapımında 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılmıştı. Otelin toplam alanı 180 bin metrekare.