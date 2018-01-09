Antalya'da 8 yaşındaki çocuğu iğrenç taciz! Balkondaki kadın kurtardı

ANTALYA'DA markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğunu takip edip zorla yüz ve dudağından öperek taciz eden şüpheli yakalandı. Mehmet E.'nin R.K.'yi taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, olayın şahidi ise o anları anlattı.

BALKONDAN BİR KADININ SESLENMESİYLE KAÇTI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10: 10 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için markete doğru yola çıktı. Bu sırada Mehmet E. küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Marketten geri dönen küçük kızın yanına adres sorma bahanesiyle bisikletinden inerek yanaşan Mehmet E., adres sorma bahanesiyle kızı durdurdu. Bir süre R.K. ile yan yana yürüyen Mehmet E., tokalaşmak için elini uzattığı küçük kızı kendine çekerek öpmeye başladı. R.K.'ye zorla sarılan ve dudağından öpen zanlı, balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

SAPIK YARIM SAATTE YAKALANDI

Ağlayarak eve giden küçük kız olayı ailesine anlatmasıyla aile polis ekiplerine durumu bildirdi. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yarım saat içinde şüpheli Mehmet E.'yi aynı mahallede yakalandı. Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, taciz olayı ara sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K.'nin ekmek almak için markete gittiği, şüphelinin ise birkaç kez bisikletle aynı sokak üzerinden geçtiği görüldü. Dönüşe geçen küçük kızın yanına yanaşan Mehmet E.'nin bisikletinden indiği, R.K. ile yan ya yürüdüğü, daha sonra elini uzatarak zorla öptüğü saniye saniye kaydedildi. Küçük kızı yaklaşık 30 saniye öpen Mehmet E.'nin, gelen bir ses üzerine olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"TOKALAŞMA BAHANESİYLE ÇOCUĞA YAKLAŞTI"

Olayı gören ve küçük kızı tacizden kurtaran İlknur C., "Balkonda oturuyordum. Bisikletli adam bir iki kez sokaktan geçti. Daha sonra çocuk geliyordu. Babası zannettim. Çocuğa adres sorduğunun farkına vardım. Çocuk adresi göstermesine rağmen adam yanında gitmedi. Muhabbeti uzattı. Bir süre sonra tokalaşma bahanesiyle elini uzattı ve çocuğu kendine çekti. Çocuk istememesine rağmen kendine çekip öpmeye başladı. Öpme sınırını aştığını fark ettim seslenmemle sağına soluna bakıp kaçtı. Bir süre sonra çocuğun ailesi geldi. Polise haber verdik ve şüpheli yakalandı. Şahsın engelli raporu olduğunu da öğrendik" diye konuştu.