Antalya'da 3 büyük ilçe avukatlara emanet

31 Mart yerel seçimleri sonrası Kepez ve Muratpaşa, mevcut belediye başkanlarıyla yoluna devam ederken, Konyaaltı'nda başkan değişikliği yaşandı. Son nüfus sayımına göre toplam 1 milyon 209 bin 416 nüfusa sahip üç merkez ilçenin ortak noktalarından biri de bu ilçelerin belediye başkanlarının mesleklerinin avukatlık olması.

TÜTÜNCÜ'NÜN 3'ÜNCÜ DÖNEMİ

531 bin 619 nüfuslu Kepez'in belediye başkanı Hakan Tütüncü, başkanlıkta üçüncü dönemine başladı. 15 Haziran 1979 doğumlu Tütüncü ilk, orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosu'na bağlı bir süre avukatlık yapan Tütüncü, AK Parti'de başkanlıktan önce birçok kademede yer aldı. Tütüncü, 2009 yılından beri Kepez'de belediye başkanlığı yapıyor. Tütüncü, son seçimde oyların yüzde 50,50'sini hanesine yazdırdı.

İKİNCİ KEZ UYSAL DÖNEMİ

CHP'nin Muratpaşa'da ikinci kez aday gösterdiği Ümit Uysal da yeniden başkan seçildi. Uysal'ın başkanlık yaptığı Muratpaşa ilçesinde 495 bin 688 kişi yaşıyor. Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında; 15 yaşında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olan Uysal, uzun yıllar Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlık yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa'da belediye başkanlığına seçilen Uysal, son seçimde de ipi göğüsleyerek başkanlığını sürdürdü.

KONYAALTI'NA TAZE KAN

20 yıl Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yapan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olunca, ilçede Semih Esen CHP'nin adayı olarak sahneye çıktı. İlk kez girdiği bu seçimlerde Esen, oyların yaklaşık yüzde 67'sini alarak Antalya'da en fazla oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. 1972 yılında dünyaya gelen Semih Esen ilk ve orta öğrenimini memur olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri ve Ankara'da tamamladı. Ankara Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. Antalya'da serbest avukatlık yaparak meslek hayatına başlayan Esen, CHP'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Eğitim Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.