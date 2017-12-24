Antalya'da 1600 polisle huzur uygulaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Antalya'da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 596 personel, 222 ekip, 2 helikopter, 2 deniz aracı, 7 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 55 hassas noktada ve 393 işyerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 10 bin 513 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı, uygunsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam

9 bin 186 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama esnasında, 54 adet mermi 6 adet kesici-delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı.18 şahsa adli-idari yönden yönden işlem yapıldı Ayrı.ca, Toplam bin 966 adet araç kontrol edilirken, 121 adet araca 84 bin 147 TL cezai işlem uygulandı, 14 adet araç trafikten men edildi.