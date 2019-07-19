Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Hükümete yakın Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi binasına grev ilanı astı. İşçiler, 26 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne grev kararı asıldı
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HİZMET-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geldi. Ellerindeki, grev çağrısında bulundukları ilanı belediyenin giriş kapısına asan Kandil, yaptığı açıklamada, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın taleplerinin karşılıksız kaldığını "savunan" Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz" dedi.

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