Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne grev kararı asıldı

HİZMET-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geldi. Ellerindeki, grev çağrısında bulundukları ilanı belediyenin giriş kapısına asan Kandil, yaptığı açıklamada, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın taleplerinin karşılıksız kaldığını "savunan" Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz" dedi.