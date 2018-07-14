15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliğinin koordinasyonuyla, "Antalya basınında 15 Temmuz Destanı" adlı fotoğraf sergisi açıldı.15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antalya'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Antalya Valiliği tarafından,15 Temmuz darbe girişiminin ardından Antalya'da yaşananları konu alan fotoğraflarının yer alacağı "Antalya basınında 15 Temmuz Destanı" adlı fotoğraf sergisi Cumhuriyet Meydanı'nda (Kapalı Otopark Üstü) açıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Antalya'da çalışan basın mensupları tarafından çekilen 52 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını Vali Münir Karaloğlu yaptı. Açılışa MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile vatandaşlar katıldı.



Açılışta Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılı olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "15 Temmuz'u Antalya'da farklı etkinliklerle 15 Temmuz gecesi yaşayanları halkımıza vatandaşlarımıza hatırlatmak 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız hainlerin yaptıklarını unutmamak, o akşam milletimizin ortaya koymuş olduğu o büyük kahramanlığı tekrar yaşamak. O akşam canları ile ülkedeki demokrasiyi, milli iradeyi kuruyan şehitleri anmak ve gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlık önünde saygıyla eğilmek. Geçtiğimiz yıl burada İhlas Haber Ajansı (İHA) 15 Temmuz fotoğraf sergisi açmıştık. Bu yılda o gece sonra yılda yaşananları yansıtalım istedik. Antalya'daki ajanslarda görev yapan muhabirlerin çektiği fotoğrafları bugün burada sergiliyoruz. Bugün fotoğraf sergisine destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu, serginin açılışını yaptı. Daha sonra Vali Karaloğlu ve beraberindekiler sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.