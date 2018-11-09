Anneye yeni hak! Çocuk başına aylık 150 TL ödeme yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, , "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.

DÖRT FARKLI ÖDEME

Mevcut durumda çocuk sahibi olan kadınlar devletten 4 farklı ödeme alıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Süt parası almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

30 GÜNDE BAŞVURU

Süt parası her yıl artıyor. Bu yıl 149 lira ödeniyor. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu en az 5 bin 50 lira. SSK'lı kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabiliyor. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR'a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

24 AY VERİLECEK

Bu ödemelere bir yenisi daha ekleniyor. Bunun da müjdesini dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi. Yani ikiz doğumda anneye toplam 3600 lira ödeme yapılacak. Çalışırken ikiz doğum yapan bir annenin devletten alacağı en düşük para 12 bin lirayı bulacak.

CİHAZA BAĞLI HASTANIN ELEKTRİĞİ DEVLETTEN

Çocuk yardımına ek olarak ağır kronik hastalıklarla (kalp-damar, Koah vb) mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik de fatura desteği verileceğini aktaran Zehra Zümrüt Selçuk, "Cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" dedi.

EMEKLİYE PROMOSYON

Bugüne kadar 11,1 milyon emekli ve hak sahibine 4,2 milyar lira promosyon ödemesi yapıldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bu yıl ayrıca toplam 20,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödediklerini bildirdi. bakan Selçuk, bakanlıklarının 2019 bütçesinin 103 milyar 91 milyon 801 bin lira olduğunu söyledi.