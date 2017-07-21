Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Anneye kreş çeki

Çalışan kadınların en büyük sorunu olan çocuklarının bakımı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor

Anneye kreş çeki

Çalışan kadınların en büyük sorunu olan çocuklarının bakımı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor

21 Temmuz 2017 Cuma 08:39
Anneye kreş çeki
banner404

HÜKÜMET, çalışmak için çocuğunu bırakmak zorunda kalan anneye destek oluyor. Çalışan annenin yüzünü güldürmek için yeni bir kreş düzenlemesi hayata geçiriliyor. Yeni dönemde kreş desteği vergi istisnası olarak değerlendirilirken, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kreşlere yatırımın önü açılıyor.Kadınların kamuda daha kolay kariyer sahibi olabilmesi için kreş, emzirme odası gibi hizmetler yaygınlaştırılacak. Kamu sektöründe kreşlere yatırım yapılması sağlanacak .Çocuğunu özel kreşe göndermek isteyen anneler için de hükümet düğmeye bastı. Kamu ve özel sektörün işbirliğinin sağlanmasıyla annelere çeşitli imkanlar sunulacak.Kreş çeki, nakdi yardım gibi çeşitli uygulamalarla çocuğunu özel kreşlere göndermek isteyen anneler desteklenecek. Böylece annelerin iş devamlılığı sağlanırken, özel sektör de teşvik edilmiş olacak. Yapılacak yatırımlar, çocuk bakım hizmetlerinin yanı sıra, yaşlı, engelli ve hasta bakımını karşılayacak şekilde genişletilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.07.2017 08:47
Anahtar Kelimeler:
KreşAnne çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim