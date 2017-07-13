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Annesinin boğarak öldürdüğü minik Emir Can mezarında böyle dua ettiler

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde 25 yaşındaki Gülveren A.'nın cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdüğü 3 yaşındaki oğlu Emir Can A., gözyaşları arasında toprağa verildi

Annesinin boğarak öldürdüğü minik Emir Can mezarında böyle dua ettiler

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde 25 yaşındaki Gülveren A.'nın cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdüğü 3 yaşındaki oğlu Emir Can A., gözyaşları arasında toprağa verildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:52
Annesinin boğarak öldürdüğü minik Emir Can mezarında böyle dua ettiler
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DÜN Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir restoranda garson olarak çalışan Gülveren A., servis şoförlüğü yapan 26 yaşındaki eşi Olcay A.’nın ekmek almak için bakkala gitmesinin ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can’ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdü. Genç kadın, ardından ilaç içip bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi. Gülveren A., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Emir Can A.'nın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından sabah erken saatlerde baba Olcay A.'ya teslim edildi. Emir Can'ın cenaze namazı, ailesinin isteği üzerine öğle namazı beklenmeden Bakacakkadı Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazı ardından Emir Can'ın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Gülseren A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma, ifadesini almak için Gülseren A.'nın yoğun bakımdan çıkmasını beklerken, Olcay A.'nın ilk ifadesinde eşinin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini ve anlam veremediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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