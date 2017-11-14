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Annesi canlı yayında böyle gözyaşı döktü..

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Gülbay Türkücü (22) olduğu ortaya çıktı. Gülbay Türkücü'nün annesi bugün Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti. Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu

Annesi canlı yayında böyle gözyaşı döktü..

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Gülbay Türkücü (22) olduğu ortaya çıktı. Gülbay Türkücü'nün annesi bugün Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti. Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu

14 Kasım 2017 Salı 12:53
Annesi canlı yayında böyle gözyaşı döktü..
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AİLESİNİN 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi. 

Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

“3 HAFTADIR KAYIPMIŞ”

Güray Başak, “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış” diyerek görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, "Gece saat 03.00'de Kahramanmaraş’tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık" dedi. 


'ÜVEY BABASIYLA SORUN YAŞIYORDU'

Gülbay Türkücü'nün annesi bugün Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti. Anne Türkücü, oğlu Gülbay'ın 3 ay önce evden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıktığını ve kendisinden o zaman bu yana haber alamadıklarını belirtti.

Ailesinin 25 Ağustos’da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim’de Ankara’da bulunduğu ancak polise, “Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum” dediği iddia edildi.

Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu.

Cumartesi günü yaşanan olayı anlatan kuyumcu Güray Başak, “Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Biz de 'herhalde ayağı kaydı düştü' diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, ‘ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı’ dedi. 'Burası Kızılay'ın göbeği, böyle bir şey olmaz' diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik” demişti.

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