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Anne ve çocuğu son anda kurtuldu!

Adana’da bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede çıkan yangında anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtulurken daire kullanılamaz hale geldi

Anne ve çocuğu son anda kurtuldu!

Adana’da bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede çıkan yangında anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtulurken daire kullanılamaz hale geldi

05 Nisan 2018 Perşembe 08:04
Anne ve çocuğu son anda kurtuldu!
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YANGIN, merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73194 sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çocuğuyla tek olan Necmiye Akıncı uykusunun arasında yanık kokusu hissetmesi üzerine uyandı. Evinin yandığını fark edince çocuğunu yatağından kucağına alır almaz daireyi terk etti. Daha sonra Akıncı’nın çığlıkları üzerine dışarı çıkan komşuları dairenin yandığını görünce itfaiye ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının ise çıkış sebebi itfaiye yetkilileri tarafından araştırılıyor. 

Öte yandan, apartman sakinleri dairenin yandığını görünce kendilerini dışarı atarak olayı şaşkınlıkla izledi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaDairede çıkan Yangın
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