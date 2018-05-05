Anne ve babayı para için tehdit etmenin cezası 15 yıl

YARGITAY 6. Ceza Dairesi, anne ve babasını “Sizi bu evde yaşatmam, bu evden atarım, bana para bulun” diyerek tehdit eden sanığın, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören nitelikli yağma suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İzmir Ödemiş’te ailesiyle yaşayan kişi, daha önceden olduğu gibi anne ve babasından para istedi. Ebeveynlerinin para vermek istememesi üzerine “Sizi öldürürüm, sizi yaşatmam, bu evden atarım, bana para bulun” diyerek tehdit eden sanık hakkında dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun yağma suçunu düzenleyen ve 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngören 148. maddesi kapsamında cezalandırılmasına karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 6 Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında, özgülediği kastına göre sanığın eyleminin bir bütün halinde TCK’nın 149. maddesinde düzenlenen ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören nitelikli yağma suçunu oluşturduğu belirtildi.